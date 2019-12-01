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بعد الاتفاق الليبي التركي.. "أديب": "مصر وتركيا أصبحتا وجها لوجه"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الاتفاق الذي عقد بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والرئيس التركي أردوغان، موضحًا أن الاتفاق بينهم كان أمني حدودي بما يسمح لتركيا استخدام الأراضي والأجواء والمياه الليبية دون سابق إنذار.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "العالم كله بيشد في شعره.. إيه اللي جاب القلعة عند البحر"، مشيرًا غلى أن الاتفاق التركي الليبي غريب، وغير قابل للتحقيق، منوها بأن مصر وتركيا أصبحتا وجهًا لوجه.

وتابع، "تركيا بتقول لمصر بشكل واضح أنا معاك في المواجهة.. أنا بواجهك وش لوش في ليبيا والبحر المتوسط"، معتبرا أن المصرين قاب قوسين أو أدني الدخول في مواجهة قوية مع تركيا، مضيفًا: "الناس اللي كانت بتتريق على الغواصات والطائرات المصرية.. يجوا يفهموا دلوقتي".
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