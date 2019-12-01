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اسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2019 اقتراح بتقسيط ثمن الشبكة بعد الأرتفاعات الأخيرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
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اسعار الذهب اليوم الأحد
اسعار الذهب اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم الأحد 1-12- 2019

استقرت اسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2019 بجميع محلات الذهب، مع تخوفات من أن يشهد المعدن الأصفرمزيد من الأرتفاعات في الاسبوع القادم مع ارتفاع التوترات السياسية بين امريكا  و الصين التى قد تؤدي إلى توقف المباحثات التجارية.

 

اسعار الذهب الأحد  1-12- 2019  في محلات الصاغة:

تـراوح سعر الذهب  اليوم الأحد 1-12-2019 "عيار 21": بين 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.

تراوح سعر الذهب اليوم الأحد 1-12-2019 "عيار 24":  بين 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.

تراوح سعر الذهب  اليوم  الأحد 1-12 -2019 "عيار 18": بين 556 إلى 557 جنيه للجرام.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت1-12 -2019 نحو 5255 جنيه، حيث يبلغ وزنة نحو 8 جراما من الذهب عيار 21 جرام.

وجائت تلك الأسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2019 مستقره عند نفس مستويتها  مقارنة بأسعار الذهب  الأمس السبت30-11-. 2019

 

 

تخوفات من  توقعات اسعار الذهب :

ويتوقع عددد من المتعاملون في اسواق الذهب ان يشهد سعر الذهب عالميا مزيدا من الأرتفاعات بعدما حقق ارتفاعات خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث  ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

 واثرت ارتفاعات الذهب العالمية الأسبوع الماضي على صعود سعر الذهب العالمي بقيمة 7 جنيهات في السوق الصلغة المصري.

 

اقتراح بتقسيط ثمن الشبكة :

وفي ظل مواصلة أسعار الذهب ارتفاعتها قدم عدد من أعضاء شعبة الذهب اقتراحا  بعمل  مهرجان علي مستوي محافظات الجمهورية لعرض مختلف  المشغولات الذهبية على الموطنين لخلق جو من التنافسية بين المحلات يساعد على تحريك اسواق الصاغة.

قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، إن هناك اقتراح لتنشيط مبيعات الذهب من خلال أن تقوم الشعبة بعمل خصومات سعرية على اسعار الذهب من خلال تخفيض ثمن المصنعية، بجانب توفير الشبكة للعروسين بالتقسيط بالتعامل مع البنوك.

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