أحلام تتخلى عن إبراهيم مشولي في "ذا فويس" وتعبر بهؤلاء المتسابقين





وأضافت أحلام قائلة: "غناكي رائع، وحضورك رائع، وجمالك طاغي على المسرح، غنا شرقي أصيل، لون شعبي شوية لكن انتي غنتيه بحرفية عالية"، ومازحها حماقي قائلاً: "النهاردة القمر مش على الباب، القمر على المسرح".



كما استطاعت المتسابقة عايدة أن تحظى على إعجاب الجمهور، وأعضاء لجنة التحكيم بغنائها لأغنية من أغاني الشاب خالد.



اشعلت المتسابقة رباب ناجد، مسرح "ذا فويس" بغنائها أغنية "الأسامي" للفنانة الراحلة ذكري، واستطاعت رباب أن تنال إعجابا كبيرا من قبل الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، وعندما انتهت من الغناء قامت أحلام بتقبيل بطنها، قائلة: "بدي أقول لبنوتك الصغيرة اتعرفين إن ماما مغنية كبيرة"، ثم خاطبتها سميرة سعيد قائلة: "اي إنسانة بتكون حامل بيكون عليها صعب عليها تغنى، لكن أنتي غنيتي كأنك مو حامل".



ثم قام المتسابق إبراهيم مشولي بغناء كفاني عذاب لمحمد عبده، وعندما انتهي من الغناء قالت له أحلام: "أول مرة اسمعك وانت بتتحدي نفسك"، وبعد تفكير طويل اختارت أحلام الانتقال بالمتسابقين الثلاثة رباب ناجد، إيمان عبد الغني، عايدة وبذلك غادر إبراهيم مشولي البرنامج.



وفى سياق آخر شهد برنامج "ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



يذكر أن الموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كل من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.

اشتعل العرض النهائي الثالث، من برنامج "ذا فويس" بين أربعة متسابقين من فريق أحلام وهم رباب ناجد، إبراهيم مشولي، إيمان عبد الغني، عايدة.قامت المتسابقة إيمان عبد الغني بغناء أغنية "ياما القمر عالباب" للمطربة فايزة أحمد، واستطاعت أن تنال إيمان على إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بصوتها المُميز، وعندما انتهت من الغناء قالت لها أحلام: "أنا عايزة أقولك اختصار لغناكي، تحية جمهورية مصر العربية".