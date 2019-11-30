Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحلام تتخلى عن إبراهيم مشولي في "ذا فويس" وتعبر بهؤلاء المتسابقين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
اشتعل العرض النهائي الثالث، من برنامج "ذا فويس" بين أربعة متسابقين من فريق أحلام وهم رباب ناجد، إبراهيم مشولي، إيمان عبد الغني، عايدة.

قامت المتسابقة إيمان عبد الغني بغناء أغنية "ياما القمر عالباب" للمطربة فايزة أحمد، واستطاعت أن تنال إيمان على إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بصوتها المُميز، وعندما انتهت من الغناء قالت لها أحلام: "أنا عايزة أقولك اختصار لغناكي، تحية جمهورية مصر العربية".

وأضافت أحلام قائلة: "غناكي رائع، وحضورك رائع، وجمالك طاغي على المسرح، غنا شرقي أصيل، لون شعبي شوية لكن انتي غنتيه بحرفية عالية"، ومازحها حماقي قائلاً: "النهاردة القمر مش على الباب، القمر على المسرح".

كما استطاعت المتسابقة عايدة أن تحظى على إعجاب الجمهور، وأعضاء لجنة التحكيم بغنائها لأغنية من أغاني الشاب خالد.

اشعلت المتسابقة رباب ناجد، مسرح "ذا فويس" بغنائها أغنية "الأسامي" للفنانة الراحلة ذكري، واستطاعت رباب أن تنال إعجابا كبيرا من قبل الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، وعندما انتهت من الغناء قامت أحلام بتقبيل بطنها، قائلة: "بدي أقول لبنوتك الصغيرة اتعرفين إن ماما مغنية كبيرة"، ثم خاطبتها سميرة سعيد قائلة: "اي إنسانة بتكون حامل بيكون عليها صعب عليها تغنى، لكن أنتي غنيتي كأنك مو حامل".

ثم قام المتسابق إبراهيم مشولي بغناء كفاني عذاب لمحمد عبده، وعندما انتهي من الغناء قالت له أحلام: "أول مرة اسمعك وانت بتتحدي نفسك"، وبعد تفكير طويل اختارت أحلام الانتقال بالمتسابقين الثلاثة رباب ناجد، إيمان عبد الغني، عايدة وبذلك غادر إبراهيم مشولي البرنامج.

وفى سياق آخر شهد برنامج "ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

يذكر أن الموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كل من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فن ذا فويس برامج أخبار الفن أحلام

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كوبر يكشف حقيقة قيادته للزمالك خلفًا لميتشو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ربيع السوري يشعل حماس لجنة التحكيم بغنائه لـ أم كلثوم

"بلوك" من أحلام لراغب علامة في أولى حلقات The Voice.. والأخير: بدأنا المعركة

رباب ناجد تشعل لجنة تحكيم ذا فويس بأغنية "لا يعرف الشوق"

المتسابقة سندي لطى تنتقل إلى مرحلة العروض المباشرة

راغب علامة لميشيل شلهوب: "يوجد إجماع أن تكون ذا فويس هذا العام"

محمد حماقي للمتسابقة حفيظة فالكو:"فخور إنك من فريقي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status