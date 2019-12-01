هالة زايد: 1.3 مليون شخص عدد المسجلين في المرحلة الأولى للمنظومة الصحية الجديدة



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وجود نظام صحي في أي دولة يحقق نوع من الرفاهية والاطمئنان لدى الشعوب، منوها بأن النظام لا يفرق بين قادرة وغير قادر، معقبة: "القادر ومش عايز يتعالج فالنظام هو حر.. ولكن هيشارك".



وأضافت أن كرامة غير القادر في النظام الصحي الجديد محفوظة، معقبا: "ده جمال السيستم"، منوهة بأن يقدر حجم غير القادرين على تسديد الاشتراكات يقدر بنحو 30%، لافتة إلى أن هناك مستشفيات مسجلة في هيئة الرقابة والاعتماد أي يمكن أن تقدم خدمة التأمين الصحي الشامل، وليست في محافظة بورسعيد، ومن ثم يمكن لمواطن من بورسعيد تلقي الخدمة خارج المحافظة.



وكشفت وزيرة الصحة أن عدد المسجلين في المنظومة الصحية الجديدة على مستوى محافظات المرحلة الأولى نحو 1.3 مليون شخص.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المواطنين تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل ينقسمون إلى نوعين قادر، وغير قادر، حيث تتحمل الدولة قيمة اشتراكات غير القادرين، بينما القادرين سيتحملون قيمة اشتراكهم بحد أقصى 7% من قيمة دخلهم.