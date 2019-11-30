الحبوب والفول.. هل يمكنهم تحسين صحة القلب؟





صعوبات غذائية







ركزت مراجعة حديثة وتحليل تلوي على دور البقوليات في صحة القلب، واستخلص الباحثون المأخوذون من دراسات متعددة وتحليلات سابقة، أن البقوليات قد تفيد صحة القلب، لكن الأدلة ليست ساحقة.ومن غير المنطقي أن التغذية تلعب دورًا محوريًا في الصحة؛ حيث من المعروف أن تناول نظام غذائي غني بالسكر والملح والدهون يزيد من خطر النتائج الصحية السيئة.وفي الطرف الآخر، من المرجح أن يقلل تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الطازجة من مخاطر الإصابة ببعض الحالات.ومع ذلك، فإن الوصول إلى تأثير الأطعمة الفردية على ظروف معينة أمر صعب للغاية.كما قام مؤلفو مراجعة حديثة في "Advances In Nutrition"، أرادوا أن يفهموا كيف تؤثر البقوليات، التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس، على صحة القلب.وعلى وجه الخصوص، ركزوا على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفيات الأمراض القلبية الوعائية.كما تتضمن الأمراض القلبية الوعائية، أمراض القلب التاجية، احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وقاموا بالتحقيق في استهلاك البقوليات فيما يتعلق بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.كما شرحت الدكتورة هناء كاهيلوفا، المؤلفة المشاركة في الدراسة، من لجنة الأطباء للطب المسؤول في واشنطن العاصمة، سبب التحقيق في صحة القلب على أنها مسألة ملحة، قائلة "إن مرض الأوعية الدموية هو السبب الرئيسي في العالم والأغلى منه من الموت، يكلف الولايات المتحدة ما يقرب من 1 مليار دولار في اليوم.تعتبر الصعوبات الغذائية، واحدة من القضايا الرئيسية التي تواجه العلماء عند التحقيق في التغذية والصحة هي مربكة المتبقية، وعلى سبيل المثال، إذا تناول شخص ما البقوليات أكثر من المتوسط، فقد يأكل أيضًا المزيد من الخضروات بشكل عام.وعلى العكس، فإن الشخص الذي يتناول القليل من البقوليات قد يأكل القليل من الفاكهة والخضروات بشكل عام، وإذا كان هذا هو الحال، فمن الصعب تثبيت أي فوائد مقاسة على البقوليات، على وجه التحديد قد يكون ببساطة بسبب الزيادة في الأغذية النباتية بشكل عام.وبالمثل، فإن الشخص الذي يتناول طعامًا صحيًا بشكل خاص قد يكون أكثر عرضة أيضًا لممارسة الرياضة، إن فهم ما إذا كانت البقوليات، أو الأنماط الغذائية العامة، أو نمط الحياة بأكمله يؤثر على أي نتيجة صحية معينة، أصبح أمرًا مستحيلًا.كما تحاول الدراسات تقليل تأثير هذه العوامل إلى أقصى حد ممكن، لكنها قد تكون صعبة، كما يشرح المؤلفون، "على الرغم من إدراج العديد من الأفواج الكبيرة والعالية الجودة، فإن عدم القدرة على استبعاد الإرباك المتبقي هو قيد متأصل في جميع الدراسات الرصدية".وعلى الرغم من الصعوبات، بشكل عام، يعتقد المؤلفون أن زيادة تناول البقوليات يمكن أن يحسن صحة القلب لسكان الولايات المتحدة الأمريكية.