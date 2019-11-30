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مصرع 3 عاملات وإصابة 15 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأطفيح

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقيت 3 عاملات مصرعهن، وأصيبت 15 آخريات، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أطفيح جنوب المحافظة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أطفيح ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة تقل عاملات عائدات من محل عملهن بأحد المصانع، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها بالطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 3 عاملات وإصابة 15 أخريات بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهن إلى أقرب مستشفي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة.

ووجه مدير المرور بالتواجد المروري على الطريق الصحراوي، لإزالة حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق مرة أخرى.

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