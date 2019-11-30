رئيسا ناميبيا الحالي يفوز رسميا بـ 56.3 %

فاز رئيس ناميبيا الحالي هيج جينجوب، في الانتخابات الرئاسية بـ56.3 % من الأصوات.

وحل في المرتبة الثانية باندوليني إيتولا بحصوله على 29.4 % من الأصوات، وهو طبيب أسنان اتجه إلى السياسة وصار عضوا في حزب منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو) الحاكم، لكنه خاض غمار هذه الانتخابات كمرشح مستقل.

وجاء في المركز الثالث ماك هنري فيناني زعيم حزب المعارضة الرسمي في البلاد والذي نال 5.3 % من الأصوات.

وكان جينجوب قد فاز بـ87% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد عام 2014، وحصل حزب "سوابو" على 80% من الأصوات في الانتخابات التشريعية آنذاك.

وناميبيا أو رسميا جمهورية ناميبيا هي دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي. وتشترك في الحدود البرية مع أنغولا وزامبيا من الشمال، و بوتسوانا من الشرق وجنوب أفريقيا من جهة الجنوب والشرق.

حصلت على استقلالها عن جنوب أفريقيا يوم 21 مارس عام 1990، في أعقاب حرب الاستقلال في ناميبيا.

عاصمتها وأكبر مدينة ويندهوك، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، وعضو في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وعضو في الاتحاد الأفريقي ،كما أنها عضو في اتحاد الكومنولث.