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كامل الوزير يكشف تفاصيل فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، مقدما التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح لسيسي، معلقًا: "هذا الرجل لا يترك محفل دولي دون العمل من أجل مصلحة مصر".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، السبت، أن كافة الوفود المشاركة التي تمثل دولها تقدر وتحترم الرئيس السيسي والشعب المصري والنهضة المصرية، مشيرا إلى أن العالم ينظر بإعجاب شديد لخطتها الإصلاحية التي تقوم بها في كافة المجالات.

وتابع وزير النقل: "مصر دولة رائدة في مجال النقل البحري وموقعها جغرافي متميز يمثل قلب العالم"، لافتا إلى أن مصر حصلت على 132 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت، معلقًا: "الفوز الكبير في انتخابات المنظمة البحرية الدولية يعكس ثقة العالم فينا".
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مصر كامل الوزير عضوية

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