بعد تلقيها بالوحش الكاسر.. سميرة سعيد تتخلى عن كلارا عطا الله وتعبر بالمتسابقين

اشتعل العرض النهائي الثاني من برنامج "ذا فويس" بين أربعة متسابقين من فريق سميرة سعيد، وهم :ساندي لُطي، ماهر سامي، كلارا عطا الله، رضوان الأسمر.



واستطاعت المتسابقة ساندي لطي أن تنال على إعجاب أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بصوتها المميز، وعندما انتهت من الغناء قامت سميرة سعيد بإعطائها باقة من الورد، وقالت لها :"مبسوطة انك معايا"

وأضافت سميرة قائلة :"أنا قمت من مكاني، وجبتلك الورد لأنك طيرتيني في السما، مافيش ولا جملة غلطتي فيها، مطربة متمكنة، في أصوات لا تعرف المستحيلات انتِ من ضمنهم".



وأشعل المتسابق ماهر سامي مسرح ذا فويس فور غنائه باللهجة الانجليزية ، استطاع أن ينال إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، وفور انتهائه من الغناء أوضحت سميرة أن سبب ظهور ملامح الحزن على وجه ماهر سامي أن الأغنية تتحدث عن الفراق، مُشيرة إلى أنه استطاع أن يقوم بغنائها بشكل جيد، مُضيفة أن صوته يجمع بين الإحساس والقوة،قائلة :"حسيتك زعلان، لازم تكون مبسوط مو مقهور".

ليرد عليها ماهر قائلاً :"معقول اشوفك واكون زعلان".



واستطاع رضوان الأسمر أن ينال على إعجاب كبير أعضاء لجنة التحكيم والجمهور، وعندما انتهي من الغناء قالت له سميرة :"عمري ما كنت مغرورة، لكن أنا اليوم مغرورة بيك، انت إضافة لذا فويس، بالإضافة إلى غنائه ثقافة مختلفة".

وأضافت سميرة قائلة بدون تحيز :" انت من أجمل الأصوات الشابة الموجودة في الوطن العربي.



واستطاعت كلارا عطا الله أن تنال على إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بصوتها المميز، وعندما انتهت من الغناء قالت لها سميرة :"مبسوطة كتير، انت وحش كاسر، عمال يستحوذ بمشاعرنا "



وبعد تفكير طويل اختارت سميرة سعيد الانتقال بالمتسابقين الثلاثة ماهر سامي، ساندي لطي، رضوان الأسمر ، وبذلك غادرت المتسابقة كلارا عطا الله البرنامج.





وفى سياق آخر ، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة