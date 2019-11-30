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نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
محمد جمال
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انتهت مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لقائات الجولة الأولي من دور المجموعات للموسم الجديد 2019_2020.

الزمالك يسقط فى فخ الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثيه

حقق نادي مازيمبي الكونغولي فوز كبير على نادى الزمالك بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب مازيمبي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل اهداف مازيمبي كل من جاكسون موليكا هدفين فى الدقائق 60 و84 بينما سجل مبوتو هدف فى الدقيقة 60، ليحرز مازيمبي أول ثلاث نقاط بدور المجموعات.

بريميرو دى أوجستو يتعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق

تعادل فريق بريميرو دى أوجستو الأنجولي مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي بهدف لكل فريق، تقدم بريميرو بهدف عن طريق مابولو فى الدقيقة التاسعة ثم تعادل زيسكو عن طريق كليمنت موابي.

ترتيب المجموعة الأولي بعد نهاية مباريات اليوم

مازيمبي 3 نقاط
زيسكو الزامبي نقطة
بريميرو دى أوجستو نقطة
الزمالك بلا نقاط

ماميلودي صن داونز يفوز على بترو أتليتكو الأنجولي

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثيه، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل أهداف صن داونز كل من أفونسو وماديشا وموخليس.

ترتيب المجموعة الثالثة

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 3 نقاط
الوداد البيضاوي المغربي نقطة
اتحاد العاصمة الجزائري نقطة
بترو أتليتكو الأنجولي بلا نقاط.

الترجي التونسي يفوز بهدفين على الرجاء المغربي

حقق الترجي التونسي فوز مهم على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد سجلهم كل من أنيس البدري وإبراهيم واتارا، ليحقق الترجي الفوز الأول فى المجموعة خارج الأرض.

ترتيب المجموعة الرابعة

الترجي التونسي 3 نقاط
شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط
فيتا كلوب الكونغولي بلا نقاط
الرجاء البيضاوي المغربي بلا نقاط

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