Advertisements
Advertisements
Advertisements

معارض إيراني: السلطات تتعامل كالشاة مع الاحتجاجات الأخيرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:35 م
Advertisements
زعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي
زعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي
وكالات
Advertisements
شبه زعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي، تعامل السلطات الإيرانية الأخيرة مع الاحتجاجات بتعامل الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي مع المتظاهرين ضده قبيل انتصار الثورة الإيرانية عام 1979".

وأضاف مير حسين موسوي، خلال تصريحاته لموقع "كلمة" الإيراني، أن "قتلة الشعب في ساحة جالة بطهران عام 1978 كانوا يمثلون نظاما غير ديني، والقوات ومطلقي النار في نوفمبر عام 2019 يمثلون نظاما دينيا"، متابعا بالقول: "لقد كان القائد العام في النظام السابق هو الشاه، واليوم، هو ولي الفقيه بصلاحيات مطلقة".



وبدأت الاضطرابات في 15 نوفمبر الجاري بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين، غير أن الاحتجاجات أخذت منحى سياسياً إذ طالب المتظاهرون برحيل كبار المسؤولين.



ووصف خامنئي أحداث العنف التي وقعت بأنها "مؤامرة خطيرة للغاية"، في حين حملت حكومة طهران المسؤوليته لمن وصفتهم "بلطجية" على صلة بمعارضيها في المنفى وخصوم إيران الرئيسيين الولايات المتحدة وإسرائيل.



ولم تعلن إيران إحصاء رسمياً لعدد القتلى، لكن منظمة العفو الدولية قالت إن عدد القتلى بلغ 161 شخصاً على الأقل، ونفت طهران سقوط هذا العدد.



وجاء تشبيه موسوي لخامنئي في بيان نُشر على موقع (كلمة) المعارض على الإنترنت، وأشار خلاله إلى مذبحة مروعة وقعت عام 1978 وأدت إلى خروج حشود شعبية أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي.



وقال إن "قتلة عام 1978 كانوا ممثلين للنظام العلماني والعملاء، ومطلقو الرصاص في نوفمبر(تشرين الثاني) هم ممثلو الحكومة الدينية"، وأضاف "آنذاك كان القائد الأعلى هو الشاه واليوم يوجد الزعيم الأعلى بسلطات مطلقة".




ودعا الحكومة للانتباه لتداعيات سقوط قتلى في ميدان جاليه عام 1978، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الإيرانية خارج ساعات العمل الرسمية للتعليق على تصريحات موسوي.



وخاض موسوي ومهدي كروبي انتخابات رئاسية في يونيو2009 لكنهما خسرا أمام المحافظ محمود أحمدي نجاد، وصار كلاهما رمزاً للإيرانيين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة بعد الانتخابات التي قالا إنها زُورت.



ويخضع كروبي وموسوي وزوجته زهرة للإقامة الجبرية منذ عام 2011، حين دعا زعيما المعارضة مؤيديهما للاحتشاد تضامناً مع الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في الدول العربية.

ودعا موسوي، الذي كان أول رئيس وزراء إيراني بعد انتصار الثورة، إلى "أخذ عواقب القتل الجماعي الذي حدث في ساحة جالة، بعين الاعتبار".

وطالب المعارض الإيراني بإجراء محاكمة علنية لكل من "أمر وقام على قمع الشعب في احتجاجات نوفمبر الحالي"، واعتبر أن معاملة قوات النظام للمحتجين "جريمة صارخة".

وأشار إلى أن "الحديث عن وصف الاحتجاحات بالحرب العالمية لا يقنع الشعب".

كما وصف موسوي قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بأنه "غير عقلاني، وجاء لجمع الأموال، وأنه يتعارض مع مصالح الشرائح المستضعفة في المجتمع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شات زعيم المعارضة الإيراني تعامل السلطات الاحتجاجات

أخبار تهمك

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران: رفع الإقامة الجبرية عن مسؤولين معارضين

تتعدد المظاهرات والنظام واحد.. خبراء يكشفون سبب قوة النظام الإيراني وصعوبة سقوطه

"لاريجاني": "بومبيو" كان منافقا في دعمه للمتظاهرين الإيرانيين

إيران تحذر دول المنطقة من العواقب إذا أشعلت الاضطرابات

تزايد ضحايا قمع النظام الإيراني للمظاهرات المعارضة (فيديو)

تنظيم مسيرة مؤيدة للحكومة الإيرانية في طهران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status