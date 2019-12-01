ضربة موجعة في الهلال السعودي قبل مونديال الأندية

عاد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال السعودي إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد فترة الراحة التي منحها المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو إلى اللاعبين، والتي كانت 4 أيام.





ونفذ لوشيسكو في تدريب أمس عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.





وتعرض نادي الهلال لضربة قوية في إصابة محمد البريك في عضلة الساق ليخضع لبرنامج تأهيلي قبل مونديال الأندية





وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.





ومن المقرر أن يشارك الهلال في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.



