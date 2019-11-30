Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير النقل يكشف سبب تخفيض الرسوم بالموانئ المصرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن العام الماضي قامت خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات.

وأوضح "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تحالفات عالمية كبيرة تمت، وبدأت عملية انسحاب من الموانئ المصرية بحجة أن الرسوم مرتفعة ولذلك خفضنا الرسوم".

ونوه إلى أن مصر ستخسر 1.1 مليار جنيه هذا العام بعد خفض أسعار رسوم الموانئ بعد منح التوكيلات حوافز حتى تعود مجددا للموانئ المصرية، متوقعا أنه على المدى الطويل سيتم تعويض أي خسارة ونستعيد كل الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موانئ مصرية كامل الوزير رسوم الموانئ أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 10 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كوبر يكشف حقيقة قيادته للزمالك خلفًا لميتشو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 10 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير النقل يبحث مع وفد "السويس للحاويات" جذب الخطوط الملاحية للموانئ المصرية

"ميرسك" تستعد للقيام بجولة تسويقيه لجذب تحالفات جديدة للموانئ المصرية

'مميش': جاري دراسة رسوم الخدمات البحرية في الموانئ مع النقل

"مميش" يعلن تسهيلات جديدة للمستثمرين في المنطقة الاقتصاية لقناة السويس

رئيس الوزراء يبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الكبرى

"النقل" تعقد اجتماعًا موسعا مع وفد شركة قناة السويس للحاويات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status