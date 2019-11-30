وزير النقل يكشف سبب تخفيض الرسوم بالموانئ المصرية



ونوه إلى أن مصر ستخسر 1.1 مليار جنيه هذا العام بعد خفض أسعار رسوم الموانئ بعد منح التوكيلات حوافز حتى تعود مجددا للموانئ المصرية، متوقعا أنه على المدى الطويل سيتم تعويض أي خسارة ونستعيد كل الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن العام الماضي قامت خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات.وأوضح "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تحالفات عالمية كبيرة تمت، وبدأت عملية انسحاب من الموانئ المصرية بحجة أن الرسوم مرتفعة ولذلك خفضنا الرسوم".