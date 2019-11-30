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طارق عبدالباسط عبدالصمد: "ورثنا عن والدنا حلاوة الصوت.. وصوته لن يتكرر" (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:31 م
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عبدالباسط عبدالصمد
عبدالباسط عبدالصمد
داليا الحسين
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قال اللواء طارق عب الصمد، نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد في ذكرى وفاة القارئ الشهير، إن والده كان إنسان خلوق ويتمتع بالصبر الشديد والتحمل، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على والده بحب القرآن الكريم منذ صغره.

وأضاف "عبدالصمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت أن والده أول قارئ للقرآن الكريم يذهب إلى جنوب أفريقيا عام 1966 قبل وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين، حينها تم استقباله استقبال مثل الملوك والرؤساء.

وأشار إلى أن الشيخ الراحل حصل على عدة أوسمة مثل وسام الأَرز من لبنان، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، ووسامين من سوريا، ووسام الاستحقاق والعلوم من باكستان، ووسام من السنغال، مضيفًا: "والدي كان سفيرًا للقرآن الكريم في جميع بلدان العالم".

وتابع نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: "ورثنا عنه حلاوة الصوت ولكن صوته لن يتكرر".
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عبدالباسط عبدالصمد ذكرى وفاة عبدالباسط عبدالصمد توك شو

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