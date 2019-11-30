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بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:26 م
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جانب من العزاء
جانب من العزاء
عبداللطيف هيبة
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شارك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، مساء اليوم، في عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والذي توفى عن عمر ناهز ٦٦ عامًا، إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

 

وحضر العزاء الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق لمجلس النواب، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، وهشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد أحمد فؤاد والنواب: سعيد حساسين، وجمال عقبي، ومحمود الصعيدي، وبكر أبو غريب، وعمرو أبو اليزيد، وعبد الوهاب خليل، وعصام إدريس، ووحيد قرقر، وعبدالهادي بعجر والدكتور صلاح حسب الله، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب علاء والي، وأحمد السجيني أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة الإدارة المحلية، وهشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، وعلاء عابد وطارق حسانين، وعدد كبير من النواب.

 

كما حضر النواب محمد العقاد ورياض عبد الستار، وجون طلعت، موحمد سليم نائب كوم امبو، والنائب اللواء سعد الجمال، ومحمد علي عبدالحميد، وعشرات النواب الآخرين، كما شارك في تقديم العزاء اللاعب مروان محسن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي.

 

ويقام عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، في شارع البحر الأعظم، وكان توفي أمس خلال حفل زفاف نجلته، إثر أزمة قلبية.

بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
بحضور وزراء.. عزاء ضخم للنائب محمد بدوي دسوقي (صور)
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الكلمات المفتاحية

وفاة النائب محمد دسوقي نائب يفارق الحياة خلال زفاف ابنته مجلس النواب النائب محمد بدوي دسوقي الفجر

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