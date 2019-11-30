ملخص وأهداف مباراة اتحاد الجزائر ضد الوداد الرياضي في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة اتحاد الجزائر ضد الوداد الرياضي





استضاف ملعب "مصطفى تشاكر" مباراة اتحاد الجزائر ضد الوداد الرياضي التي انتهت بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.





ملخص مباراة اتحاد الجزائر ضد الوداد الرياضي

وسجل هدف اتحاد الجزائر هدفه في الدقيقة 5 عن طريق اللاعب عبد الكريم زواري بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل بديع أووك لفريق الوداد الرياضي فى الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة.





وتضم المجموعة الثالثة فى دوري أبطال إفريقيا كلًا من، اتحاد العاصمة الجزائري - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي - الوداد الرياضي المغربي.

وبهذه النتيجة، حصل اتحاد الجزائر ضد الوداد الرياضي على نقطتهما الأولى، ليتربعا على المركزين الأول والثاني فى المجموعة بدوري أبطال إفريقيا.

