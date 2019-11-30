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مفاجآت كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:11 م
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برشلونة
برشلونة
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفنى لفريق برشلونة  ارنستو فالفيردى عن قائمة البلوجرانا لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، والتي ستلعب غدا الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى.

وضمت القائمة 18 لاعبا، وشهدت غياب الفرنسى عثمان ديمبلى، بداعى الإصابة وسيرجيو بوسكيتش للإيقاف.

- وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن ، نيتو

في خط الدفاع : سيرجى روبرتو ، بيكيه ، لينجليه ، جونيور فيربو ، أومتيتى ، موسى واجى.

في خط الوسط : راكيتيتش ، آرثر ، دى يونج ، الينيا ، فيدال.

في خط الهجوم : جريزمان ، فاتى ، سواريز ، ميسى ، بيريز.

- ترتيب برشلونة وأتليتكو مدريد في جدول الدوري الإسباني

ويذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثانى برصيد 28 نقطة ، فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما أتلتيكو مدريد معه 25 نقطة و يقع  فى المركز الخامس.
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