Advertisements
مفاجآت كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد
السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:11 م
Advertisements
مصطفى صابر
Advertisements
أعلن المدير الفنى لفريق برشلونة ارنستو فالفيردى عن قائمة البلوجرانا لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، والتي ستلعب غدا الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى.
وضمت القائمة 18 لاعبا، وشهدت غياب الفرنسى عثمان ديمبلى، بداعى الإصابة وسيرجيو بوسكيتش للإيقاف.
- وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد كالتالي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن ، نيتو
في خط الدفاع : سيرجى روبرتو ، بيكيه ، لينجليه ، جونيور فيربو ، أومتيتى ، موسى واجى.
في خط الوسط : راكيتيتش ، آرثر ، دى يونج ، الينيا ، فيدال.
في خط الهجوم : جريزمان ، فاتى ، سواريز ، ميسى ، بيريز.
- ترتيب برشلونة وأتليتكو مدريد في جدول الدوري الإسباني
ويذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثانى برصيد 28 نقطة ، فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما أتلتيكو مدريد معه 25 نقطة و يقع فى المركز الخامس.
Advertisements