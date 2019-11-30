مولر ينهي صيامه مع بايرن ميونخ وفوز طال انتظاره لليفركوزن

فاجئ فريق باير ليفركوزن الألماني مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني، في اللقاء الذي شهده ملعب أليانز أرينا.





أهداف المباراة





ويدين ليفركوزن بالفوز لنجمه الجامايكي ليون بايلي الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 10 و 35، فيما سجل توماس مولر هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 34.





مولر ينهي صيامه التهديفي مع بايرن ميونخ





وسجل النجم الألماني توماس مولر هدفه الأول منذ 1356 دقيقة، لينهي الدولي السابق فترة صيام طويلة في البوندزليجا لم يشهدها طوال مسيرته، منذ تصعيده للفريق الأول عام 2009 على يد المدرب الهولندي الخبير لويس فان خال.





الخسارة الأولى عندما يسجل مولر





كما تكبد الفريق البافاري أولى هزائمه، عندما يسجل له مولر، حيث فاز في 82 لقاء وتعادل في خمس، عندما يهز توماس شباك الخصوم.





فوز طال إنتظاره





ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق باير ليفركوزن على البايرن في ملعبه أليانز أرينا، حين فاز بنفس النتيجة 2-1 في عام 2012.





ترتيب بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بعد المباراة.



