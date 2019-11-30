عاجل.. وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني غدا لبحث اتفاق تركيا والسراج

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غداً، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية البلدين، وذلك لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.





هذا، وسيتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها توقيع اتفاقية بين تركيا وحكومة فايز السراج.





وكان قد أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس".





حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.





وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.





وأدان مجلس النواب الليبي توقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقا أمنيا وبحريا مع تركيا، واعتبره "خيانة عظمى"، محذرا من أن الجيش الوطني "لن يقف مكتوف الأيدي".



