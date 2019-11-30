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هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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سميرة سعيد
سميرة سعيد
حسام يونس
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خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود وحذاء برقبة باللون الأسود مع ميك أب جرئ يزيدها جمالاً وتسريحة شعر جميلة تليق بالإطلالة.
 
ونشرت الفنانة سميرة سعيد، الصور عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائله:" MBCTheVoice ..فريق سميرة"، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث حصدت إعجاب آلالاف من متابعيه، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "اللوك نار نار"، وعلق آخر قائلاً: "القمر نزل علي الارض و لا ايه يا ناس حد يفهمني"، وعلق آخر "اللوك اليوم واو ،عالمي"، وعلق آخر "سميرة الجميلة".

يذكر أن سميرة سعيد ، تزوجت من الموسيقار هاني مهنا، ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال "مصطفى النابلسي" الذي أنجبت منه ابنها  الوحيد "شادي".

جدير بالذكر أن "سعيد"، قدمت خلال مسيرتها الفنية 46 ألبوم منها الاسطوانات والكاترجات  والكاسيت والسيدي و500 أغنية  حصدت من خلالها الكثير من الجوائز ومنها، " جوائز الموسيقى العالمية" وBBC International Music Awards"".

كما منحها الملك محمد السادس جائزة " وسام القائد" في احتفالات عيد العرش عام 2009، كما أنها أحيت العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم .

و على صعيد آخر شاركت الفنانة "سعيد" في العديد من الألبومات  ومنها، "عايزة أعيش"، "ايام حياتي":، "قويني بيك"، "يوم ورا يوم"، "ليله حبيبي"، "روحي"، "عالبال"، "الوو"، "كل دي اشاعات"، "والله ما حسناك"، "انت حبيبي"، "آه من عينك "، "خايفة"، "عايشة"،"تعبك راحه"، "إنساني"، "أنا ولا أنت"، "حنيت لك"،" سيبني لوحدي"، "حكاية".

هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
هكذا روجت سميرة سعيد لفريقها في "ذا فويس"
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