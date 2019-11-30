"هتزهزه".. مصطفى حجاج يصل إلى مليون مشاهدة بـ"بناقصه" (فيديو)

تجاوزت أغنية "بناقصه" لمصطفى حجاج، أكثر من مليون مشاهدة، بعد أن طرحتها شركة "Nj Music Productions"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ثلاثة أسابيع.





أغنية "بناقصه" هي سادس أغناني ألبوم "هتزهزه"،لمصطفى حجاج، ومهي من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأحمد أمين، والهندسة الصوتية لنصر محروس.





تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أغنية "بناقصه" لمصطفى حجاج، وجاءت التعليقات إيجابية، حول الأغنية، فعبر النشطاء عن إعجابهم بكلمات ولحن الأغنية، كما أشادت التعليقات بصوت المطرب مصطفى حجاج.



