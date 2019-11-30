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"هتزهزه".. مصطفى حجاج يصل إلى مليون مشاهدة بـ"بناقصه" (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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تجاوزت أغنية "بناقصه" لمصطفى حجاج، أكثر من مليون مشاهدة، بعد أن طرحتها شركة "Nj Music Productions"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ثلاثة أسابيع.

أغنية "بناقصه" هي سادس أغناني ألبوم "هتزهزه"،لمصطفى حجاج، ومهي من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأحمد أمين، والهندسة الصوتية لنصر محروس.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أغنية "بناقصه" لمصطفى حجاج، وجاءت التعليقات إيجابية، حول الأغنية، فعبر النشطاء عن إعجابهم بكلمات ولحن الأغنية، كما أشادت التعليقات بصوت المطرب مصطفى حجاج.

يذكر أن مصطفى حجاج مطرب مصري شاب، يعتبر واحد من أبرز الأصوات الغنائية الشعبية على ساحة الغناء المصري، شارك في عدد من المهرجانات الدولية الموسيقية، وقدم عددًا من الحفلات على أغلب مسارح الجمهورية، وكانت أغنية "يا بتاع النعناع" هي أبرز أغاني حجاج، إذ لاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهوره، اسهمت في انتشاره، فعرفته شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ووصلت شهرة حجاج بعد ذلك إلى المستوى العربي.
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هتزهزة مصطفى حجاج فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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