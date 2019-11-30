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"بعد استئصالها ورم حميد".. أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة يكشف عن الحالة الصحية لـ نيللى كريم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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نيللي كريم
نيللي كريم
داليا الحسين
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كشف الدكتور مدحت خفاجة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، عن الحالة الصحية للفنانة نيللى كريم بعد استئصالها ورم حميد من وجهها،


وأضاف "خفاجة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن نسبة الشفاء من ورم الغدة النكافية فيه تصل إلى 100%.

ولفت إلى أنه في مثل هذه العمليات الجراحية عندما يكون الجراح كفء ومتمرس فلا يترك أي أثر في عصب الوجه، ولا يوجد أي تشوه، متابعًا: "العين والفم تغلق بشكل طبيعي.

ونوه أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة إلى أنه لا يوجد سبب لأورام الغدة النكافية الحميدة، لافتًا إلى أن هذه الأورام عبارة عن 3 آلاف نوع.
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