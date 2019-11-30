3500 جنيه لكل طالب.. رئيس جامعة سوهاج يعلن عن مكافاة لمن يمحو أمية 10 مواطنين



قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن نسبة الأمية في سوهاج تقدر بـ35% للفئة العمرية التي تزيد عن 15 سنة، وهذه الفئة تقدر بمليون مواطن، مشيرًا إلى أن الجامعة كمنارة تعليمية من المهم أن يكون لهم دور في محو الأمية، وفي هذا الإطار تم إعداد مركز لمحو الأمية من قبل الجامعة.



ولفت رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن الجامعة قررت إعطاء مكافأة 3500 جنيه، لكل طالب يمحو أمية 10 أفراد.



وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 600 شخص تقدموا الآن لمحو أميتهم من خلال الطلاب بالجامعية، معقبًا: "عندنا أمل كبير في محو أمية عدد كبير من الأميين، والجامعة لديها فصل لتدريب السيدات في المحافظة على بعض الأعمال المنزلية".

