Advertisements
Advertisements
Advertisements

3500 جنيه لكل طالب.. رئيس جامعة سوهاج يعلن عن مكافاة لمن يمحو أمية 10 مواطنين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:33 م
Advertisements
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
كساب أحمد
Advertisements

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن نسبة الأمية في سوهاج تقدر بـ35% للفئة العمرية التي تزيد عن 15 سنة، وهذه الفئة تقدر بمليون مواطن، مشيرًا إلى أن الجامعة كمنارة تعليمية من المهم أن يكون لهم دور في محو الأمية، وفي هذا الإطار تم إعداد مركز لمحو الأمية من قبل الجامعة.

ولفت رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن الجامعة قررت إعطاء مكافأة 3500 جنيه، لكل طالب يمحو أمية 10 أفراد.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 600 شخص تقدموا الآن لمحو أميتهم من خلال الطلاب بالجامعية، معقبًا: "عندنا أمل كبير في محو أمية عدد كبير من الأميين، والجامعة لديها فصل لتدريب السيدات في المحافظة على بعض الأعمال المنزلية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محو أمية جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز أخبار مصر

أخبار تهمك

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

موضوعات متعلقة

السكرتير العام: دعم وزيادة عدد فصول محو الأمية بمحافظة السويس

محافظة سوهاج تعلن مكافأة مالية عن كل مواطن يتم محو أميته

محافظ المنيا يبحث مع رئيس جهاز محو الأمية إجراءات الخطة العامة

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد من هيئة تعليم الكبار (صور)

عصام قمر: نتائج هيئة محو للأمية غير مرضية ولكن لا يجب إلغاءها

"تربية المنيا" تعقد ندوة تعريفية لمشروع محو الأمية وتعليم الكبار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status