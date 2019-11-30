Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة متهم في قضية قتل داخل قسم شرطة التبين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:30 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
توفي متهم، محجوز على ذمة قضية قتل، داخل قسم شرطة التبين، بسبب تعرضه لوعكة صحية، توفي على إثرها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة زينهم، تمهيدًا لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي مأمور قسم شرطة التبين، إخطارًا من رئيس التحقيقات، مفاده، وفاة متهم مسن، 62 عاما، ومحجوز على ذمة قضية قتل، والمقضي خلالها بالسجن 15 سنة، داخل الحجز الخاص بالقسم، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وبالفحص تبين أن المتهم يعاني من أمراض في الكبد، حجز على إثرها داخل مستشفى قصر العيني، وصرح الطبيب المعالج، بخروجه منذ 3 أيام، بعد قضاء أسبوع لتلقي الرعاية داخل المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، في اليوم الثالث، عقب رجوعه لقسم الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة متهم مصر قضية قتل قسم حلوان قسم التبين حلوان

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 8 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

4 تحركات عاجلة من الحكومة بعد مقتل سجين حدائق القبة.. تعرف عليهم

القبض على هارب من سجن أبو زعبل في أحداث يناير بالتبين

وفاة ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق الرابع بحدائق القبة

تشريح جثة سجين توفى داخل قسم الجمالية

إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بكفالة ألفي جنيه لتورطهم في وفاة عامل أمام القصر العيني

"طعنه في نهار رمضان".. تشريح جثة شخص قتله جاره في حلوان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status