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السوادن: إنشاء بورصة لتداول الذهب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:18 م
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بوابة الفجر
اش ا
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علن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعاره وفق الأسعار العالمية، متوقعا إنهاء احتكار بنك السودان المركزي شراء الذهب من المعدنين التقليديين.

 

ودعا الوزير السوداني -خلال اجتماعه مع شركات التعدين العاملة في ولاية نهر النيل (وسط السودان) اليوم السبت- الشركات إلى مساعدة الحكومة لحل المشاكل التي تقع بينهم وبين المواطنين في مناطق الامتياز المخصصة لهم.

 

وطالب الشركات بعدم التذمر من الرسوم التي تفرضها الدولة، موضحا أن الحكومة ربما تقوم بزيادة طفيفة للرسوم على الشركات الوطنية العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين، خلال العام المقبل.

 

وأشار إلى اتجاه لمنع الشركات الأجنبية من العمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، لافتا إلى الشروع في إيجاد بدائل لاستخدام الزئبق في التعدين، الذي سيتم منع العمل به خلال الربع الأول من العام المقبل، كون السودان موقع على اتفاقية دولية تمنع استخدام الزئبق في التعدين التقليدي.

 

واعتذر إبراهيم لشركات التعدين المنتجة عن توقف إجراءات التصدير خلال الفترة الماضية بسبب وضع إجراءات جديدة للتصدير، متعهدا بحل كل المشكلات في هذا الصدد.

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ذهب السودان بورصة الذهب انشاء بورصة الذهب السودان الذهب

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