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لاعبي الزمالك يدعمون ميتشو.. ويصطدمون بمرتضى منصور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:10 م
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ميتشو ولاعبي الزمالك
ميتشو ولاعبي الزمالك
السيد علي
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شن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حملة دعم ومساندة لمدرب الفريق الصربي ميتشو، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الأبيض، اليوم أمام مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الأولي من المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا. 
 
وقام لاعبي الزمالك بنشر تغريدات كثيرة لدعم المدير الفني على الحسابات المختلفة لهم خاصة موقع التواصل الإجتماعي الخاص بالصور "انستجرام"، ليؤكدوا أنهم جميعاً، يساندون مدربهم نحو الاستمرار فى مهمته أو الاكتفاء بنشر صورته دون كتابة تعليق مثلما فعل طارق حامد وشيكابالا منذ قليل.
 
ومن المنتظر أن يعقد، نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى. 

فيما أحرز أهداف مازيمبي اللاعب جاكسون موليكا بالدقيقة 60 من زمن اللقاء، وأضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني للعملاق الكونغولي بعد 6 دقائق فقط ليربك حسابات الفارس الأبيض الذي فشل في العودة للمباراة، وقضي "موليكا" على آمال الفريق المصري بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 84 من زمن اللقاء.
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