جاريدو لـ"الفجر الرياضي": أثق فى صعود الأهلي للدور الـ8.. ومواجهته كانت خاصة بالنسبة لي





أعرب المدير الفنى الإسباني خوان كارلوس جاريدو للنجم الساحلي التونسي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على النادى الأهلى فى أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بهدف دون رد.





وحقق النجم الساحلى التونسي الفوز مساء أمس الجمعة على الأهلي بالملعب الأولمبي برادس بهدف سجله المهاجم التونسي ياسين الشيخاوي، ليحرز الفريق أول ثلاث نقاط بدور المجموعات على حساب المارد الأحمر.





وقال جاريدو المدرب الإسبانى للنجم الساحلي، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" كانت مباراة صعبة أمام الأهلي، فهو لقاء مهم أمام فريق كبير، وكان لقاء خاص بالنسبة لي أيضا فالأهلي فريق كبير".





وأضاف :" كان لقاء عاطفي بالنسبة لي أمام الفريق الذى دربته سابقًا وأمام لاعبين دربتهم فى السابق، لذلك كان لقاء خاص جدًا لي".





وتابع :" احترم كثيرًا مشجعين الأهلى كانوا جزء كبير من حياتي ولكن بالطبع أنا الآن مدرب النجم وسأفعل ما بوسعي من أجل الفريق الذى أدربه بنفس الطريقة التي فعلت بها عندما كنت مدربًا للأهلي وبالطبع الجميع يتذكر عندما كنت مدرب للأهلي وكنا نقاتل للنهاية سويا ومن بينها لحظات سعيدة وخاصة مثل الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية وبطولة السوبر المصري ".





وعن المنافسة بين الأهلي والنجم على الصعود من دور المجموعات، قال جاريدو :" الآن أنا أركز على الحصول على عدد كبير من النقاط للصعود للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا مع النجم الساحلى وأتمني تقديم عمل رائع ومميز وفترة جيدة مع النجم ".





وأختتم حديثه، قائلاً :" بالطبع أنا متأكد من أن الأهلي سيصعد للدور التالي وسيحصل على بطاقة مؤهلة ".





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال السودانى يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما سيواجه النجم الساحلى التونسي نظيره بلاتنيوم الزيمبابوي.



