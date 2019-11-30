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"بفستان أبيض".. ميريام فارس تغني "يا بنت السلطان" (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو لها أثناء غنائها أغنية "يا بنت السلطان" للفنان أحمد عدوية، وذلك على صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

ظهرت ميريام فى الفيديو بفستان أبيض ساقط من الأكتاف، وكعادتها بشعرها الكيرلى، وأعجب الكثيرون بالفيديو، وغناء وإطلالة ميريام فيه، ولكن كانت من التعليقات الملفات سؤال إحدى المتابعات قائلة: "غريبة ماجابها تركي آل شيخ موسم الرياض.

لعل ما جعل هذا التعليق لافتًا، هو أنه يذكرنا بأزمة ميريام فارس عندما تم سؤالها فى حوار لها لماذا لا يتم طلبها كثير لتحي حفلات في مصر، فكانت إجابتها: "أنا تقيلة على مصر"، في إشارة إلى ارتفاع أجرها، وأثارت تلك التصريحات غضبًا عارمًا في الأوساط الفنية الجماهيرية في مصر، وانهالت عليها التعليقات التي تذكرها أنه نجوميتها بدأت من مصر مما دفعها إلى الاعتذار.

تعد ميريام من الفنانات اللبنانيات المعروفات فى مصر ومن أغانيها: "واحشنى ايه، انا مش انانية، وأنا والشوق، أنا ليك"، ومن أعمالها التمثيلية المعروفة فى مصر مسلسل "اتهام" حيث شاركها التمثيل فيه الممثلين المصريين أحمد خليل، وحسن الرداد، ورانيا محمود ياسين.
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الكلمات المفتاحية

ميريام فارس فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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