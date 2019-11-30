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البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر قبالة الساحل الغربي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أنقذت البحرية الليبية، مساء السبت، أكثر من 200 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في عملية نفذتها الجمعة قبالة سواحل العاصمة الليبية.



وأوضحت البحرية في بيان أنها تلقت "3 إشارات إستغاثة شمال الزاوية (45 كلم غرب العاصمة)"، فقامت "بعملية إنقاذ ناجحة" شملت "حوالي 205 مهاجرين منهم 158 رجلاً و33 إمرأة و14 طفلا".



واضافت: "تم إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي".



وقالت إنه "بعد تلقي الاستغاثات تم توجيه زورق دورية في القطاع لنجدة المهاجرين".



واضاف البيان أن "المهاجرين معظمهم أفارقة من مالي وساحل العاج وغينيا".



وتقول مفوضية الامم المتحدة للاجئين إن في ليبيا آلاف المهاجرين العالقين يعيشون في ظروف سيئة وازداد وضعهم سوءاً بعد اندلاع المعارك في محيط العاصمة الليبية في أبريل 2019.

وأوضح مكتب الإعلام بالبحرية في بيان له السبت، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة وكانوا يستقلون قاربا مطاطيا على بعد 48 ميلا شمال الزاوية، مشيرا إلى تقديم المساعدات لهم في نقطة إنزال الحميدية بتاجوراء، تمهيدا لنقلهم إلى أحد مراكز الإيواء.
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الكلمات المفتاحية

الساحل الغربي البحرية الليبية إنقاذ 200 مهاجر

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