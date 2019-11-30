مجموعة الموت - ألمانيا والبرتغال وفرنسا سويًا في كأس أمم أوروبا 2020 (euro)

انتهت منذ قليل رسميا مراسم سحب قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2020 خلال الحفل المقام اليوم في العاصمة الرومانية بوخاريست بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والتدريب.





تقسيم مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2020

ويشارك في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لأول مرة أربعة وعشرون منتخب مقسمين على 6 مجموعات ستشارك في البطولة وصعد من بينهم بالفعل حتى الآن 20 منتخب ويتبقى فقط 4 منتخبات سيتم حسمهم من مواجهات ملحق البطولة.





مجموعة الموت بين البرتغال وألمانيا وفرنسا

وكانت قرعة بطولة كأس أمم أوروبا 2020 مليئة بالمفاجأت ولكن كانت المفاجأة الأكبر في المجموعة السادسة من مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا نظرا لقوة المنتخبات المتواجده بها.





وجاء ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 كالآتي:

المجموعة السادسة: البرتغال ، فرنسا ،ألمانيا ، والفائز من الدوري (أ).





موعد إنطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2020 وموعد انتهاء البطولة

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أوروبا 2020 في12 يونيو القادم بينما س تنتهي البطولة في 12 يوليو القادم والموافق عام 2020 في العديد من الدول المتواجدة في البطولة.





موعد طرح تذاكر بطولة كأس أمم أوروبا 2020

وستبدأ عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بعد بضعة أيام من الآن ومن الممكن أن تكون يوم الأربعاء القادم وذلك عبر الموقع الرسمي للبطولة والذي سيتم عن طريقه شراء جميع تذاكر المباريات طوال فترة البطولة.



