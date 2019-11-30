Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضوى الشربيني عن سوريا وغزة والعراق: "شعوب عانت من أجل البقاء"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
حسام يونس
Advertisements
نشرت الإعلامية رضوي الشربيني، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "الشربيني"، في الصورة  بمظهر حزين على الذي يجري في سوريا وغزة والعراق، وعلقت قائله: "العراق.. غزه.. سوريا شعوب عانت من أجل البقاء، من أجل الحرية ومن أجل الوطن.. ومن قلوبنا ندعو الله عز وجل أن يستجيب دعائكم ويحقق نصركم ويطمئنكم قلوبكم".

يذكر أن "رضوي"، تزوجت وانجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وذكرت رضوى أنها لا تريد الخوض في أي علاقة آخر مكتفية بأنها تربي بناتها، وتعرضت لمشاكل أثناء الحمل مما سبب لها تغير في وزنها، وتركها للعمل كمذيعة وعودتها بعد ذلك لأنها لم تكن راضية عن نفسها في الفترة التي تركت فيها العمل كمذيعة.

جدير بالذكر أن "الشربيني" قدمت العديد من البرنامج منها برنامج خاص بالسيارات علي قناة "المحور"، وبرنامج خاص بالفن على قناة "الحياة"، وبرنامج "أنا مصر" في التليفزيون المصري، وبرنامج "هي وبس" الذي يعرض على قناة "سي بي سي سفرة" وحصلت رضوي من هذا البرنامج علي شهرة كبيرة، بعد أن زادة نسبة مشاهدة البرنامج.
رضوى الشربيني عن سوريا وغزة والعراق: "شعوب عانت من أجل البقاء"
رضوى الشربيني عن سوريا وغزة والعراق: "شعوب عانت من أجل البقاء"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رضوى الشربيني انا اطلالة رضوى الشربيني

أخبار تهمك

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 تسقر عن مجموعات نارية.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة واحدة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محطات بارزة في حياة رضوى الشربيني صاحبة نظرية "البلوك".. تعرف عليها

رضوى الشربيني متهمة بالتحريض على الطلاق

"معقدة بس مزة".. شعار الرجال ضد رضوى الشربيني على "فيسبوك" (صور)

عاجل.. الـ"يوتيوب" يكافئ رضوى الشربيني بـ"الدرع الذهبي" (فيديو وصور)

رضوى الشربيني الأكثر بحثا على جوجل لعام 2018.. ولكن لماذا يكرهها الرجال؟

لأول مرة ظهور زوج الإعلامية رضوى الشربيني السابق (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status