رضوى الشربيني عن سوريا وغزة والعراق: "شعوب عانت من أجل البقاء"

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت "الشربيني"، في الصورة بمظهر حزين على الذي يجري في سوريا وغزة والعراق، وعلقت قائله: "العراق.. غزه.. سوريا شعوب عانت من أجل البقاء، من أجل الحرية ومن أجل الوطن.. ومن قلوبنا ندعو الله عز وجل أن يستجيب دعائكم ويحقق نصركم ويطمئنكم قلوبكم".





يذكر أن "رضوي"، تزوجت وانجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وذكرت رضوى أنها لا تريد الخوض في أي علاقة آخر مكتفية بأنها تربي بناتها، وتعرضت لمشاكل أثناء الحمل مما سبب لها تغير في وزنها، وتركها للعمل كمذيعة وعودتها بعد ذلك لأنها لم تكن راضية عن نفسها في الفترة التي تركت فيها العمل كمذيعة.





جدير بالذكر أن "الشربيني" قدمت العديد من البرنامج منها برنامج خاص بالسيارات علي قناة "المحور"، وبرنامج خاص بالفن على قناة "الحياة"، وبرنامج "أنا مصر" في التليفزيون المصري، وبرنامج "هي وبس" الذي يعرض على قناة "سي بي سي سفرة" وحصلت رضوي من هذا البرنامج علي شهرة كبيرة، بعد أن زادة نسبة مشاهدة البرنامج.