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المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:05 م
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مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، وذلك للكشف عن تفاصيل الدورة الاولي من المهرجان، والمزمع انطلاقها في الفترة ما بين ٣ إلى ٨ ديسمبر المقبل،.

وقال الدكتور علاء عبدالعزيز عضو اللجنة العليا للمهرجان، ان هناك دعم كبير من كثير من الجهات من بينها الهيئة العربية للمسرح، واشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، واكاديمية الفنون برعاية الدكتور اشرف زكي، والهيئة العامة المصرية للكتاب ومحافظة الاسكندرية التي سهلت كل الامور والدكتور مصطفي الفقي بمكتبة الاسكندرية التي تقام فيها كل الورش والعروض.

وقالت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس اكاديمة الفنون، وعضو اللجنة العليا للمهرجان :"اخذنا علي عاتقنا فكرة المهرجان وان يكون كل معهد في الاكاديمية يقدم مهرجان وذلك من اجل الشباب"، مؤكدة ان معهد الفنون المسرحية له العديد من المهرجانات ولكنها كانت في نطاق القاهرة وهو ما دفعنا بان نقدمه في الاسكندرية.

وتابعت:"المهرجانات تعطي فرصة لمعرفة الاخر، والتواصل وعرض الافكار وانتشار الابداع في المحاقظات المختلفة بينما يهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى
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