مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، إنه اقترح على أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، وبعض أصحاب المصانع، تنظيم مهرجان للتسوق في قطاع الذهب على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، وسيكون هذا المهرجان الأول من نوعه في مصر، وتشترك فيه معظم محلات الذهب بإذن الله.



وتابع رئيس شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن قطاع الذهب يعمل على مساعدة المستهلك من خلال بعض الخصومات على المصنعيات بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الشعبة ستعمل على إدخال البنك الأهلي لشراء الشبكة بالتقسيط، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في هذا المهرجان.



ولفت إلى أن سعر الذهب مستقر منذ أسبوع، ويتراوح سعر الأوقية في البورصات العالمية من 1450 إلى 1470 دولار، مشيرًا إلى أن فرص شراء الذهب خلال فترة رأس السنة من المتوقع أن تكون أفضل من الآن.

