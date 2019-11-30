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ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس «دوري أبطال إفريقيا»

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:58 م
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زيسكو
زيسكو
علاء خليف
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انتهت مباراة أول أغسطس الأنجولي مع زيسكو يونايتد الزامبي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


تقدم فريق أول أغسطس الأنجولي بالهدف الأول عن طريق اللاعب كريستوفاو باسينسيا مابولولو في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، وتعادل كليمنت موابي لفريق زيسكو يونايتد الزامبي بالدقيقة 16 من زمن اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي:

وانتهت المباراة الثانية في نفس المجموعة بفوز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مازيمبي بالكونغو الديمقراطية اليوم السبت.

جاءت ثلاثية فريق مازيمبي عن طريق، جاكسون موليكا "هدفين"، وتريسور مبوتو "هدف" بالدقائق 60، 66، 84 من زمن اللقاء.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس:

يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي خلفه فريقي أول أغسطس وزيسكو يونايتد الزامبي ويمتلك كل منهما نقطة وحيدة بعد تعادلهما، ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة بدون نقاط.

موعد مباريات الجولة الثانية في مجموعة الزمالك:

يستضيف الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، بينما يواجه مازيمبي الكونغولي نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في نفس الجولة.
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