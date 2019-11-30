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مجموعة الزمالك.. التعادل يُنهي موقعة زيسكو وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:49 م
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زيسكو وأول أغسطس
زيسكو وأول أغسطس
السيد علي
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حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريقي زيسكو يونايتد الزامبى أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولى، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الفريقين اللقاء اليوم في العاصمة الأنجولية "لواندا"، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولي، والتي تضم كلاً من الزمالك و مازيمبي الكونغولي. 


وسجل الهدف الأول في المباراة فريق أول أغسطس، عبر اللاعب كريستوفاو باسينسيا مابولولو في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء. 

وتعادل زيسكو الزامبي عن طريق اللاعب كليمنت موابي الذي سجل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 16، من عمر اللقاء.

وفي اللقاء الثاني بالمجموعة نفسها، سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم في الكونغو بافتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

وأخرزت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، عبر جاكسون موكيلا في الدقيقتين 60 و 82 وتيزور موبوتو في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبعد تلك النتيجة يحصد مازيمبي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الاولى، بينما يظل رصيد الزمالك دون نقاط في قاع المجموعة، فيما يأتي كلاً من زيسكو الزامبي وأول أغسطس في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة. 

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