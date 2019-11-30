محمد عز يُشوق محبيه لأغنيته الثانية "فاكريني متاح"

شُوق الفنان محمد عز، محبيه لأغنيته الثانية "فاكريني متاح"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر "محمد" مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية، وعلق على الفيديو قائلاً :"فاكريني متاح قريبًا".



مُشاركة محمد عز في مسلسل "الأخ الكبير"



والجدير بالذكر أنَّ، محمد عز يُشار حاليًا في مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة،والمسلسل بطولة محمد رجب، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمد عز، محمود حجازى، هاجر أحمد ، رندا البحيرى، أحمد حلاوةوهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.



مُشاركة محمد عز في دراما رمضان 2019



وفي سياق آخر، خاض محمد عز السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لمس أكتاف"، والمسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، ياسر جلال، هاجر الشرنوبى، حنان مطاوع، كرم جابر،ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.



يُذكر أن محمد طرح مؤخرًا أول أغنية له بعنوان "شعبان دلع"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت الاغنية نجاحًا كبيرًا .

