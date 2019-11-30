بعد اعتذار دنيا سمير غانم.. نجم مسلسل "الكبير أوي" يعتذر عن المشاركة في الجزء السادس

الفجر الفني

جدير بالذكر أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة" وشارك معه في البطولة كلٍ من "ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة"، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

صرح الفنان هشام إسماعيل، رفضه للمشاركة فى الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"، معللاً ذلك أن شخصية "فزاع" أثرت في الناس بشكل كبير وهو يريد أن يتحرر من عباءة "فزاع"، لما يمتلك من أدوات تمكنه من تجسيد أدوار وشخصيات مختلفة ومتنوعة.وقال "إسماعيل"، في تصريح خاص لـ""، "الناس عاوزني أجسد شخصية "فزاع" علطول ومجددش من نفسي، فلما مسلسل "الكبير أوي" يبعد شوية عن أذهان الناس هبدأ آخد حقي شوية، وأنا بالفعل مشتركتش فى الجزء الخامس للكبير لهذا السبب".وأضاف أن مسلسل "الكبير أوي"، من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبه، فهو يحبه كثيرا، وحاز بشعبية كبيرة من قبله، والعمل مع أحمد مكي فى منتهى المتعة والجمال".يذكر أن هشام إسماعيل يشارك حالياً في مسرحية "علاء الدين"مع الفنان أحمد عز، والمسرحية من تأليف كلا من "حسن المهدي، ضياء محمد، محمد طلعت، محمد جلال، أحمد شيكو"، وإخراج مجدي الهواري.