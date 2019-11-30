محافظ قنا الجديد: المحافظة تحتاج للكثير من المصانع التي تعتمد على الزراعة وتوفير موارد للنهوض بها

قال اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا الجديد، إن المشاركة المجتمعية والشعبية لها دور فعال في رسم خطة العمل بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تحتاج إلى الكثير من المصانع التي تعتمد على الزراعة لتصنيع المنتجات الزراعية بجانب التفكير في توفير موارد مالية للمحافظة للنهوض بها وتنميتها.



وتابع محافظ قنا، أن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بالتواجد الميداني وسط المواطنين بمختلف قرى ومدن المحافظة للتعرف على أهم مشاكلهم ومطالبهم الخدمية والعمل على حلها، موضحا انه سيتم عقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لحل مشاكلهم.