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لايبزج يتصدر الدوري الألماني عقب فوز مثير على بادربورن

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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لايبزج اليوم
لايبزج اليوم
الفجر الرياضي
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حسم فريق لايبزج مباراة اليوم السبت أمام نظيره بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، حسمها لايبزج في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر، والذي خطف الفريق الألماني على إثرها صدارة ترتيب الدوري الألماني مؤقتاً بهذا الإنتصار. 

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على هيرتا برلين 2 / 1، وتعادل وأوجسبورج مع مضيفه كولون 1 - 1 وهوفنهايم مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 1/1.

وسجل أهداف لايبزج باتريك ستشيك في الدقيقة الثالثة ومارسيل سابيتسر في الدقيقة الرابعة وتيمو فيرنير في الدقيقة 26، فيما سجل هدفي بادربورن ستريلي مامبا وكلاوس جاسولا في الدقيقتين 62 و73.

ورفع لايبزج رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي يمكنه استعادة الصدارة غدا الأحد في حال فوزه على فرايبورج.

فيما توقف رصيد بادربورن عند ست نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق دورتموند لطريق الانتصارات بفوزه على هيرتا برلين 2 / 1.

وتقدم بوروسيا بهدفين نظيفين سجلهما جادون سانشو في الدقيقة 15 وثورجان هازارد في الدقيقة 17، ثم قلص هيرتا برلين الفارق بهدف سجله فلاديمير داريدا في الدقيقة 34.

وشهدت المباراة طرد ماتس هوميلز لاعب بوروسيا دورتموند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع دورتموند رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، محققا أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل وهو الانتصار السادس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في خمس.

فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

يذكر أن هذه هي المباراة الأولى ليورجن كلينسمان مع فريق هيرتا برلين، الذي تولى تدريبه يوم الأربعاء الماضي.

وفي المباراة الثالثة، تعادل أوجسبورج مع كولون 1/1.

وتقدم أوجسبورج بهدف سجله فلويان نايديرليشنير في الدقيقة 43 وتعادل جون كوردوبا لكولون في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد رافاييل زيشوز لاعب كولون في الدقيقة 39 وطرد أندريه هان لاعب أوجسبورح في الدقيقة 44.

وأهدر هان ركلة جزاء لأوجسبورج في الدقيقة التاسعة.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع كولون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل هوفنهايم مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 1/1.

وتقدم هوفنهايم بهدف سجله أندري كراماريتش في الدقيقة السادسة وتعادل روين هيننينجز في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع فورتونا دوسلدورف إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

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