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بفستان عاري الصدر.. جومانة مراد تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صورة)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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جومانة مراد
جومانة مراد
حسام يونس
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نشرت الفنانة جومانة مراد، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "مراد" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي فستان كات قصير يظهر ساقيها وميك أب جرئ يليق مع مظهرها مع تسريحة شعر منسدلة تليق مع الإطلالة.

جاءت أبرز التعليقات على الصورة علي النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً :"قمر"، وعلق آخر"عسل"، وعلق آخر" عسر"، وآخر "بحبك موووووت".

يذكر أن جومانة مراد بدأت مسيرتها الفنية مذيعة على قناة عجمان، ثم بعد ذلك اتجهت إلي التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدة إسماعيل، لتقدم أولى أدوارها في مسلسل بقايا، من بطولة مجموعة من النجوم ومنهم، نجاح سفكوني وسارة أبو سعدة ورضوان عقيلي واسكندر عزيز وميادة درويش وفرح نبيه وربي الشريف ومروان أبو الشاهين، تأليف غسان جباعي وحنا مينه، وإخراج نجدة إسماعيل أنزور، إنتاج مركز دبي للأعمال.

وشاركت "جومانة" في الكثير من الأعمال الفنية ومنها، "مدرسة الحب"، "مطلوب رجال"، "شاهد إثبات"، "علي موج البحر"، "باب الحارة بإجرائه 3و4و5"، "نيران البوادي"، "هيك تجوزنا"، "حواء في التاريخ"، "النقمة المزدوجة"، "القاهرة ترحب بكم"، "الشارد" ،"ساعة عصاري"، "سيرة حب"، "وصمة عار"، "الهروب إلي القمة"، "الحب موتاً"، "انتقام الوردة"، "قلب حبيبة"، "الطارق"، "الخيط الأبيض"، "البواسل"، "البحث عن صلاح الدين"، "فرعون"، "الحفلة"، "كف قمر"، "شعبان الفارس"، "لحظات أنوثة"، "كبارية"، "الفرح"، "الشياطين"، "الحفلة".
بفستان عاري الصدر.. جومانة مراد تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صورة)
بفستان عاري الصدر.. جومانة مراد تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صورة)
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