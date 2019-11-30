بفستان عاري الصدر.. جومانة مراد تغازل جمهورها على "إنستجرام" (صورة)



جاءت أبرز التعليقات على الصورة علي النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً :"قمر"، وعلق آخر"عسل"، وعلق آخر" عسر"، وآخر "بحبك موووووت".



يذكر أن جومانة مراد بدأت مسيرتها الفنية مذيعة على قناة عجمان، ثم بعد ذلك اتجهت إلي التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدة إسماعيل، لتقدم أولى أدوارها في مسلسل بقايا، من بطولة مجموعة من النجوم ومنهم، نجاح سفكوني وسارة أبو سعدة ورضوان عقيلي واسكندر عزيز وميادة درويش وفرح نبيه وربي الشريف ومروان أبو الشاهين، تأليف غسان جباعي وحنا مينه، وإخراج نجدة إسماعيل أنزور، إنتاج مركز دبي للأعمال.



وشاركت "جومانة" في الكثير من الأعمال الفنية ومنها، "مدرسة الحب"، "مطلوب رجال"، "شاهد إثبات"، "علي موج البحر"، "باب الحارة بإجرائه 3و4و5"، "نيران البوادي"، "هيك تجوزنا"، "حواء في التاريخ"، "النقمة المزدوجة"، "القاهرة ترحب بكم"، "الشارد" ،"ساعة عصاري"، "سيرة حب"، "وصمة عار"، "الهروب إلي القمة"، "الحب موتاً"، "انتقام الوردة"، "قلب حبيبة"، "الطارق"، "الخيط الأبيض"، "البواسل"، "البحث عن صلاح الدين"، "فرعون"، "الحفلة"، "كف قمر"، "شعبان الفارس"، "لحظات أنوثة"، "كبارية"، "الفرح"، "الشياطين"، "الحفلة".



وظهرت "مراد" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي فستان كات قصير يظهر ساقيها وميك أب جرئ يليق مع مظهرها مع تسريحة شعر منسدلة تليق مع الإطلالة.