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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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فان دايك
فان دايك
علي ماهر حلمي
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انطلقت اليوم السبت الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وشهدت المباريات إثارة كبيرة حيث استطاع نادي نيوكاسل أن يتعادل أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نيوكاسل الدولي.

بينما حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام برايتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وخسر نادي تشيلسي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق وست هام بنتيجة هدف مقابل لاشئ في ديربي لندن بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وواصل نادي توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الانتصارات وفاز علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي 12 هدف.
2- تامي ابراهام مهاجم نادي تشيلسي 10 أهداف.
3- سيرجو اجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي 9 اهداف.
4- ايميريك اوباميانج مهاجم نادي آرسنال 8 أهداف.
5- ساديو ماني لاعب نادي ليفربول 8 أهداف.
6- رحيم ستيرلينج لاعب نادي ليفربول 8 أهداف.
7- ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد 7 أهداف.
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