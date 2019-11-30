أهداف مباراة - تشيلسي 0 × 1 وست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي

سقط فريق تشيلسي خارج أرضه أمام وست هام يونايتد بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ودون أرون كريسويل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 لصالح أصحاب الأرض، لينتزع فوزًا غاليًا في مرحلة صعبة يمر بها الف





بهذه الخسارة توقف رصيد تشيلسي عند 26 نقطة ليستمر رابعًا، بينما إرتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 16 نقطة.