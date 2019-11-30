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"التموين" تكشف سبب تمديد فترة تلقي تظلمات البطاقات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:16 م
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الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوازة التموين، إن كل فترة يقومون بمراجعة أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن الوزارة ستبدأ تطبيق تخفيض أسعار 4 سلع على البطاقات التموينية اعتبارًا من الغد.

وأضاف "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن هناك تعليمات أن كل المنافذ التجارية تقوم بوضع سعر السلعة على المنتج، مضيفًا أن مراقبة الأسواق تتحق من خلال طرح كميات كبيرة من السلع.

وأضاف أنهم يعملون على مضاعفة الاحتياطي من المخزون الاستراتيجي للسلع، معلنا أنه تقرر تمديد فترة مد التظلمات للبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر لمصلحة المواطن حتى يكون هناك فرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات.
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موعد غلق التظلمات لبطاقات التموين سلع تموينية تخفيض أسعار الدكتور إبراهيم عشماوي أخبار مصر

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