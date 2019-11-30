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متحدث التموين يوجه رسالة هامة للمواطنين (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:47 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، عن مد فترة تقديم التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2018.

وأرجع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أسباب مد فترة التظلمات لإعطاء المواطنين مهلة إضافية أخرى ليتمكنوا من تقديم كافة الأوراق المطلوبة للتظلمات مثل المرور والكهرباء وغيرها.

ووجه رسالة طمأنينة لمستفيدي التموين قائلًا: "حتى لو ظهرت لك رسالة أن أحد أفراد الأسرة سيتم استبعاده، تستمر البطاقة في الصرف لحين البت في التظلم"، مشددًا على أن صرف الخبز مستمر لجميع المواطنين سواء المستبعدين أو غير المستبعدين.
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