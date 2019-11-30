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قيادة المملكة تعزي الرئيس الألباني في ضحايا الزلزال

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا الرئيس ايلير ميتا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد السعودي: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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قيادة المملكة ضحايا الزلزال المملكة السعودية الزلزال الرئيس الألباني

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