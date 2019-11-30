رئيس هيئة الرياضة يهنئ قيادة المملكة بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان





قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم السبت، أصدق التهاني والتبريكات لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.





وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "ذكرى البيعة الخامسة، مناسبة مجيدة غالية على قلوبنا جميعًا نجدد من خلالها البيعة بالولاء والطاعة للملك سلمان بن عبد العزيز، ونفخر فيها بمسيرة العهد الزاهر والنهضة الشاملة لبلادنا في شتى المجالات، حتى أصبحت المملكة في هذا العهد الزاهر ركيزة أساسية بين أقرانها من دول العالم المتقدمة”.





وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل : "تجسدت شخصية وحنكة الملك سلمان، في فرض الكثير من الإصلاحات وإقرار العديد من البرامج ومن أهمها "رؤية المملكة 2030"، التي تحقق قفزات كبيرة وسط متابعة مستمرة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونحن في قطاع الرياضة تحديدًا حظينا بدعم لامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ولله الحمد، أثمر عن تسجيل قفزات كبيرة للغاية ولله الحمد والمنة، وضعت المملكة في مصاف الدول القيادية المؤثرة باستضافتها العديد من الفعاليات والبطولات الكبرى في مختلف الرياضات العالمية، فضلًا عن الدعم السخي والمالي الكبير، الذي تحظى به المؤسسات الرياضية في بلادنا الغالية".





واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لنا ملكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز شأن مملكتنا الحبيبة في كل محفل وموقف، ويديم على بلادنا أمنها وأمانها وازدهارها في شتى المجالات.



