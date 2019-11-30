Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس هيئة الرياضة يهنئ قيادة المملكة بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:25 م
Advertisements
رئيس هيئة الرياضة
رئيس هيئة الرياضة
الفجر السعودي
Advertisements

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم السبت، أصدق التهاني والتبريكات لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "ذكرى البيعة الخامسة، مناسبة مجيدة غالية على قلوبنا جميعًا نجدد من خلالها البيعة بالولاء والطاعة للملك سلمان بن عبد العزيز، ونفخر فيها بمسيرة العهد الزاهر والنهضة الشاملة لبلادنا في شتى المجالات، حتى أصبحت المملكة في هذا العهد الزاهر ركيزة أساسية بين أقرانها من دول العالم المتقدمة”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "تجسدت شخصية وحنكة الملك سلمان، في فرض الكثير من الإصلاحات وإقرار العديد من البرامج ومن أهمها "رؤية المملكة 2030"، التي تحقق قفزات كبيرة وسط متابعة مستمرة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونحن في قطاع الرياضة تحديدًا حظينا بدعم لامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ولله الحمد، أثمر عن تسجيل قفزات كبيرة للغاية ولله الحمد والمنة، وضعت المملكة في مصاف الدول القيادية المؤثرة باستضافتها العديد من الفعاليات والبطولات الكبرى في مختلف الرياضات العالمية، فضلًا عن الدعم السخي والمالي الكبير، الذي تحظى به المؤسسات الرياضية في بلادنا الغالية".

واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لنا ملكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز شأن مملكتنا الحبيبة في كل محفل وموقف، ويديم على بلادنا أمنها وأمانها وازدهارها في شتى المجالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الرياضة قيادة المملكة قيادة رئيس هيئة الرياضة المملكة الملك سلمان

أخبار تهمك

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة و 6 دقيقة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتوتن بث مباشر Premier League كورة جولرابط ماتش ليفربول LIVE watch

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | الشيح السديس: أمن المملكة وسيادتها لا يقبلان المزايدة

الرياض - السعودية | أمير الرياض: ذكرى اليوم الوطني تواصل المسيرة برؤية طموحة للمستقبل

سبق – السعودية | "ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن

رئيس الهيئة العامة للرياضة يشكر القيادة على دعم قطاعي الشباب والرياضة

ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي لجياد الإنتاج والمستورد

في ذكرى البيعة الـ5.. وزير الخارجية: المملكة تشهد تطورات وإنجازات داخليا وخارجيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

09:05 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status