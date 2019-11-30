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أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 1 ديسمبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:27 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، حيث يسود طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة، ستظهر على شمال البلاد، لتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وتناول البيان درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى – العظمى
القاهرة 15-23
الاسكندرية13-23
السلوم12-21
رفح 11-21
كاترين3-18
شرم الشيخ 20-26
المنيا 12-24
الأقصر11-26
أسوان13-26
حلايب 19-25


أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 1 ديسمبر
أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 1 ديسمبر
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طقس الأحد درجات الحرارة حالة الطقس الأحد توقعات الأرصاد

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