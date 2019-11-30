"آخر أيام مسرح مصر".. أشرف عبدالباقي وفرقته يجتمعون في لقطة تذكارية

نشر الفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة من الصور له بصحبة نجوم مسرح مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الباقي"، على هذه الصور قائلا: "من كواليس آخر أيام مسرح مصر".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "هتوحشونًا جدًا يا ناس يا حلوة، بحبكم جدا".



يذكر أن أشرف عبدالباقي، أعلن بالاتفاق مع فريق مسرح مصر المكون من علي ربيع وحمدي الميرغني ومحمد أنور وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، ومحمد عبدالرحمن ومحمد أوس أوس، وعدد كبير من النجوم على أن يكون هذا الموسم الأخير لمسرح مصر والذي تقوم الفرقة في الأيام الحالية بتصوير عروضه على أن يتم عرضها على أحد القنوات الفضائية في الأيام المقبلة.



"مسرح مصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، علي ربيع، دينا محسن، محمد أنور، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.