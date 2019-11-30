سليمان وهدان: الوفد يقود مبادرة لتشكيل ائتلاف ليبرالي سياسي





قال النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حزب الوفد يقود مبادرة لتشكيل ائتلاف ليبرالي سياسي بتوجيهات من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد.جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.وأكد "وهدان" أن الوفد تخلى عن مرحلة الشعارات، ويتطلع إلى مزيد من المشاركة الحقيقية في الجهاز التنفيذي بعد تعيين نواب للمحافظين من بينهم أعضاء بالأحزاب، منهم أعضاء في حزب الوفد، وهي المفهوم الحقيقي للمشاركة السياسية.وأوضح "وهدان" أن صعيد مصر وقلب الصعيد وسط هذا الجمع الذي لم يره أحد من قبل في العمل السياسي، موجهًا التحية للإمام أحمد الطيب والبابا تواضروس، وهي تحية تتجلى في علم حزب الوفد "الهلال مع الصليب".وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" في سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها في بورسعيد في أكتوبر الماضي، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.