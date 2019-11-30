Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس حزب الوفد: السيسي يسعى ليلًا نهارًا لتلبية احتياجات المواطنين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:15 م
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
Advertisements
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعى ليلًا نهارًا لتلبية احتياجات المواطنين وسماع شكواهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

ودعا "أبو شقة" المسئولين والوزراء والمحافظين إلى انتهاج نفس نهج الرئيس السيسي، والحرص على حل مشكلات المواطنين.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الدولة مهتمة بالمرأة وتنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات قومية مثل بني سويف الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مشروعات السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس حزب الوفد المحافظي الصعيد

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 36 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ ساعة و نصف

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ ساعة و 12 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

منذ أقل من ساعتين

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتوتن بث مباشر Premier League كورة جولرابط ماتش ليفربول LIVE watch

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحرارة تصل لـ35 درجة اليوم.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

"أبوشقة": مقومات أي حزب هو التواجد مع المواطنين.. والمرأة الوفدية لها الصدارة

أبوشقة: نتطلع لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة تفوق 25%

أميرة أبو شقة: حزب الوفد يتبنى حل مشكلات المرأة الصعيدية (صور)

بالصور.. أسيوط تتزين لاستقبال رئيس حزب الوفد

"الوفد" يطلق مبادرة الوفد مع المرأة في الصعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

«كورة لايف» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول «الهدف الأول»

04:55 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

05:07 م

«يلاشووت salah» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول plus

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status